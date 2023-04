Video: Andrea Valdiri revela el porqué de su ausencia en las redes

“Yo este año dije que voy a tratar de vivir, de que toda mi vida no esté en esta pantallita”, es una de las frases que se alcanza a oír en su historia.

“Estoy pendiente de la empresa, estoy pendiente de las niñas, me levanto a las 5 de la mañana, trabajo, el ejercicio, son muchas cosas pero me siento feliz porque me motivo todos los días”, afirmó la modelo en su historia.

Distinción

Cabe recordar que la última actividad en la que estuvo involucrada la creadora de contenido fue su reconocimiento el pasado 16 de febrero, en una ceremonia que se llevó a cabo en las instalaciones del Concejo de Barranquilla.