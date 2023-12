Video: Ana del Castillo detuvo su show para exaltar labor de empleada

“Este es un trabajo honesto y responsable, de verdad. Y les digo una cosa: en diciembre esto es difícil y en Colombia lo es aún más. Ustedes lo saben. Que siga trabajando porque a usted se le ve que ha sufrido mucho”. La mujer no pudo contener su llanto cuando la artista la abrazó. Lea aquí: “No quise faltarle el respeto”: Ana del Castillo habla de presentación en los Grammy

La cantante notó la presencia de la mujer que se encontraba trabajando y no dudó en darle importancia y agradecerle por su labor.

“Hay gente que tiene emprendimientos y han fracasado también, pero a veces quieren aparentar lo que no es para que la sociedad los acepte y así no es. Dios me la bendiga”, sentenció. Lea aquí: Paquito D’Rivera reacciona a presentación de Ana del Castillo en los Grammy

La actitud de la cantante de vallenato impactó a muchos seguidores en las diferentes redes sociales en los que fue distribuido el video.