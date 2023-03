Video: Aída Victoria y la incómoda situación que vivió con conductor de Uber

Siempre que Aída Victoria Merlano transmite en vivo sus seguidores saben que hay chisme seguro, y la noche del pasado martes no fue la excepción, pues la influencer se conectó a través de Instagram para narrar un incidente que vivió mientras se transportaba con una amiga. Lea aquí: Video: Aída Victoria reacciona a ‘Severo Sinvergüenza’, ¿irá al restaurante?

Al momento de colgar, no contaba con que el conductor estuviera atento a todo lo que ella iba hablando: “El señor voltea y me mira con una cara de picarón... con unos ojos que se le iluminaban cual laguna en una noche de luna llena... y me dijo: ‘¿Y qué contenido vendes?’”, contó Aída. Lea también: ¡Adiós, Aída Merlano y Jenn Muriel! Esta es la nueva novia de Yeferson Cossio

“¿En qué momento yo dije que vendo contenido? ¿En qué momento yo te dije que me podías ver la pano**a? Porque yo sé que tu pregunta iba dirigida hacia allá”, fue lo que pasó por su mente en ese momento, sin embargo aseguró que lo contestó de forma muy cordial.