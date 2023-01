Video: Aída Victoria Merlano reveló la razón de su ruptura con Westcol

A mediados de mes, el streamer de Twitch Westcol dejó a sus seguidores sorprendidos cuando reveló que desde hace tiempo la influencer Aída Victoria Merlano y él ya no están juntos. Lea aquí: ¡Se acabó el amor! WestCol y Aída Victoria terminaron

En esa transmisión Westcol dio a entender que quedaron en buenos terminos, sin embargo Aída no dio su versión de la historia hasta hace poco, pues estarían intentando "no caer en boca de todos".

Fue en un stream junto a su exnovio que Merlano reveló: "Él no era especial. A él no le nacía decirme: 'mi amor, ponte linda, vamos a cenar'. El plan para él era ver una película luego de hacer 'streaming'. Y literalmente era una hora de ver película, y el resto era (dormir, simuló con un sonido de ronquido)".

"Hubiese sido lindo que en algún momento él me hubiera dicho: 'ponte linda, vamos a cenar', cosas así, o de repente tener un detalle y decir vámonos a Guatapé, que está cerca, pero no le nacía", continuó la barranquillera.

Mientras la joven hablaba, ambos parecían tomarse la situación con humor, y aunque las palabras y el rostro de Aída reflejaban algo de nostalgia por lo que no lograron ser ella y Westcol, se confirmó que ambos mantienen una relación amistosa tras la decisión, la cual, al parecer, fue tomada de forma unánime y madura.

Por su parte, el creador de contenido asumió sus errores en vivo: "Yo acepto que yo fui el que la cag**. Pero yo no la cag** a mal, o sea, no es que haya hecho una ca**da, solo era ser yo, y a ella no le gustó".

Cabe resaltar que Westcol actualmente es el streamer número uno de Colombia, lo cual, admitió, conlleva mucho trabajo, por lo tanto tiempo que no le estaba dedicando a otras areas de su vida, como fue el caso de su relación con Aída Victoria.