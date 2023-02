Video: Aída Victoria Merlano explota por polémica del video porno

Durante la transmisión en vivo, había personas que la acusaban de ser ella la del video, con la justificación de que si no lo fuera no estaría armando “tremendo show”.

Y añadió: "Mi mamá creyó que la del video era yo porque ella no sabe lo que parió, de por sí ella ya cree que yo soy una mi**da, pero el punto está en que se lo mandó (...) como para mostrarle 'mira la porquería de hija que tienes, ya lo único que falta es que se ponga a hacer porno', y mi pobre papá teniendo que ver eso para saber si soy yo o no soy yo".

En cuanto a las mujeres que la atacaron por —supuestamente— haber estado con alguien del mismo sexo, más allá del hecho de aparecer en un video sexual, les respondió: "Dejen de ser tan morrongas (...) partida de estúpidas hipócritas (...) el día que a mí se me fitre un video, que se me puede filtrar perfectamente porque yo me grabo y hago absolutamente todo lo que aparece en el video que se filtró de la otra persona, a mí no se me va a acabar la vida porque yo sé quién soy".

Por último, la influencer finalizó con un contundente mensaje dirigido a su mamá, quien actualmente se encuentra pagando una pena en prisión: “No sienta, señora, menos vergüenza de mí, se lo quiero aclarar porque yo sí soy una p**a arepera, pa’ que lo sepa, que no se me haya filtrado el video es otra cosa”.