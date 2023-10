Video: Adele y Charlie Puth rindieron tributo a Matthew Perry en sus conciertos

La cantautora Adele nunca conoció a Matthew, pero las vivencias de su personaje a lo largo de los 236 episodios y los 10 años de la serie, fueron suficientes para que él formara parte de su vida.

Por otro lado, el cantante estadounidense sí tuvo el placer de compartir en varias ocasiones con el elenco, dado que ha forjado una estrella relación de amistad con Courteney Cox, quien interpreta a Mónica, la esposa de Chandler. Charlie entonó ‘I’ll Be There for You’, la canción de introducción de la serie. Lea aquí: Video: Fans se despiden de Matthew Perry en la fachada de “Friends”