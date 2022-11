Video: actores de Hollywood bailaron champeta con La Valdiri en Baranquilla

Acompañados por Jonathan Sanger, quien fue el productor ganador del Premio de la Academia por “Misión Imposible”, Callahan y Gooding Jr resaltaron el potencial que tiene Colombia para ser productor de contenidos apoyados en la más avanzada tecnología.

Mars Callahan, cuyo nombre de pila es Gregory Mars Martin, es nieto del William Knox Martin, un pionero de la aviación estadounidense que introdujo los primeros aviones a Colombia y quien en junio de 1919 junto al industrial Mario Santo Domingo inauguró el correo aéreo en este país con un vuelo entre Barranquilla y Puerto Colombia.

“Soy director de cine y televisión. Mi empresa, mis socios y yo tenemos 22 nominaciones y cuatro premios de la Academia. Quiero traer un Oscar aquí a Colombia y quiero venir y mudarme aquí y vivir aquí en Colombia y crear un legado de producción de cine y televisión que cuente una nueva historia de Colombia. No la vieja historia que hemos visto mil veces”, dijo Callahan. (Ya habría fecha para prueba de paternidad de Adhara, hija de Andrea Valdiri)

Reconocido por su participación en producciones como “Los niños de Times Square”, “Carretera al infierno”, “Kalifornia, “Clifford”, “¡Esa cosa que haces!” y “Double Down”, Callahan afirma con seguridad que en este país “tenemos formas de crear empleos y hacer un auge de la economía para Colombia”.

“Quiero traer una plataforma tecnológica que sea gratuita para que la gente pueda ser creativa. Aún no lo he hecho, pero tengo la intención de reunirme con el presidente. Y creo que la visión para el futuro está alineada y creo que podemos crear una historia y una narrativa que beneficie no solo a Colombia sino a toda América Latina”, anotó Callahan.

Mars Callahan y Cuba Gooding Jr lideran la empresa Veuit, considerada como la primera plataforma de redes sociales y streaming del mundo construida sobre Web 3.0 y tecnologías blockchain.