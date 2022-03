Según contó Álex, su abuelo y él eran muy unidos, por lo que el día de su funeral, el joven le pidió que no lo abandonara nunca y que le diera una señal si lo estaba escuchando.

“Le dije: Dame una señal si me estás escuchando o si estás de acuerdo. La gente va a pensar que estoy loco, pero me dio un calambre en el dedo pulgar y se me dobló haciendo una señal afirmativa; con el que dices sí, o sea, no sé, se me puso la piel chinita y me asusté y dije ‘bueno’; pero fue un sí”.

Las declaraciones sorprendieron y dieron mucho de que hablar, pues varios aseguran que el famoso cantante aún continua cuidado a sus familiares desde el más allá.