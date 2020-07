Verónica Orozco vuelve hoy a la televisión colombiana

- ¿Cómo fue la experiencia de participar en este proyecto?

Maravillosa. Aún tengo tusa de haber terminado de grabar (risas). Con un personaje que requería de mucho esfuerzo, mucha entrega física y emocional, pero realmente fue un goce cada segundo. Me encantó encarnar este personaje con el cual siento que tengo muchas cosas en común.

También está el tema de la mujer que entra a un ámbito muy masculino como lo es un comando de inteligencia de la policía y su lucha interna, que es muy parecido al trabajo actoral cuando entras en un proyecto de esta magnitud, que realmente estas 24/7 pensando en cómo vas a ir abordando las escenas y las historias de tu personaje.

- Aunque no es su primera serie de acción, ¿Cómo le fue con el trabajo de armas que requería su personaje?

Le tengo pánico a las armas y al principio me volvía un 8 disparando, pero al final de las grabaciones ya quería que me dieran más balas y poder disparar más, porque ya estaba con la adrenalina de lo que viví mi personaje, lo que creo que se puede sentir en cada capítulo de la serie.

- ¿Cuál fue el mayor reto de asumir este papel?

El tema de meterme en la piel de una agente de Policía y el trabajo con el manejo de las armas y el tener que disparar me da mucho miedo, me aterrorizaba mucho. Por otro lado, el reto de ser agentes de inteligencia que se filtran en las organizaciones o se camuflan, por lo que deben crear personajes que debes hacerlo creíble dentro de la historia. Esto también la hace diferente a las otras series.

- ¿Fueron orientados por la Policía para este tipo de aspectos de sus personajes?

Tuvimos la asesoría de comandos de la policía, que son personas que realizan operaciones importantes en el país, y que son tan buenos que suelen entrenar a comandos de agentes de policía de todas partes del mundo, junto a representantes de la inteligencia de la Policía, lo cual fue realmente enriquecedor.

- ¿Cómo fue encarnar a la coronel Diana Manrique?

Un personaje realmente exigente y que requirió entregarme en cuerpo y alma a él. Me encantó la experiencia porque me gustan los roles que me permiten hacer cosas diferentes, cosas que quizás no he hecho en mi carrera como actriz. Lo mejor siempre es salirse del lugar cómodo en el cual muchas veces caemos los actores y que muchas veces nos llega la propia industria.

Siempre será interesante hacer un papel que no has hecho antes, la dificultad que es hacer, en este caso, de una Coronel, que es un personaje como me gustan, con mucha fuerza interior, que están listas para ir a la guerra, como debería ser siempre el trabajo de los actores, de siempre ir a luchar para transformarse en escena.

- ¿Qué aprendizaje le dejó todo ese paso y ese entrenamiento?

Quedé muy impresionada por el trabajo de la Policía Nacional y en especial, este tipo de comandos, que son personas que deben dejar todo de lado, desde su vida personal e incluso familiar para realizar este tipo de misiones. Tienen claro el trabajo de su vida que es ayudar, con una entrega y un compromiso único y que los colombianos no conocemos mucho.

Al terminar mi primer día de entrenamiento, cuando ya volvíamos a Bogotá, yo pensaba mucho en ellos, no sólo por lo generosos que fueron en cada uno de los entrenamientos, sino por todo el trabajo admirable que realizan.

- ¿Cómo fueron esos entrenamientos?

La primera vez que visitamos el área de la inteligencia de la Policía, que además es muy complicado poder ingresar, me sorprendió ver cómo funciona todo, ver las pantallas y demás. Aunque no nos podían dar detalles de sus operaciones, si nos dieron detalles de su vida diaria dentro de esta labor. Era como una película.

- De todos los personajes creados para las distintas misiones que realizan dentro de la serie, ¿Cuál les costó más?

Fue un trabajo en conjunto con los directores y mis compañeros actores. Personalmente mis caracterizaciones fueron más corticas porque mi trabajo era más detrás de todo, desde las oficinas o el centro de inteligencia, desarrollar las órdenes. Quizás, él que más pude desarrollar fue el personificar unos paisas en un pueblo que fueron muy divertidos.