En la canción “Male Fantasy” de su más reciente álbum, Happier Than Ever, habla del tema y de cómo este daña las relaciones interpersonales. En la entrevista, Eilish contó que este hábito la llevó a tener otros problemas cuando empezó su vida sexual. “Las primeras veces que tuve sexo, no me negué a hacer cosas que no estaban bien, porque pensaba que eso era lo que se supone que me debía atraer”, dijo.

La cantante criticó la popularidad del porno y su propio gusto por él en su momento, pues, según ella afecta la imagen que las personas tienen sobre su propio cuerpo y el de los demás, y las ideas que se tienen sobre cómo son las relaciones sexuales.

Billie acaba de ser nominada a un Globo de Oro por su canción “No Time to Die”, para la última película de James Bond, y el próximo año empezarán las fechas internacionales de su tour.