El youtuber mexicano Luisito Comunica volvió a ser el centro de críticas tras anunciar que adquirió una casa en Venezuela a “precio de ganga” en 20.000 dólares, aún cuando miles de personas buscan migrar del país en busca de mejores condiciones de vida. (Lea aquí: Venezuela cambió a Luisito Comunica: aprendí a ser cuidadoso con lo que digo)

“He comprado una casa en Venezuela, yo sé lo que muchos están pensando ‘Luisillo, esa no ha sido una buena decisión, ¿qué acaso no ves las noticias?, ¿no sabes que ese país está pasando por una situación complicada y que muchísimos están buscando huir, que no hay recursos?’”, comenta al inicio del video Luis Arturo Villar.