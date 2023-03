“Vendería mis órganos”: Anitta sobre su calvario con Warner Music, ¿se retira?

La “relación tóxica” de Anitta y su sello discográfico, Warner Music, no es novedad. En el pasado la cantante brasileña ha hablado abiertamente de que la disquera solo invierte en sus proyectos musicales cuando estos tienen éxito en Internet. Lea aquí: Así es la endometriosis, la enfermedad por la que Anitta debe ser operada

"Salió bruto": Aída Victoria no se frena y se va en contra de Nicolás Petro

Y añadió: “El sello está muy ligado a TikTok, a lo que se vuelve viral, y si no obtienen un éxito inmediato, dicen ‘hasta aquí’”.

Algo diferente sucedió con su éxito 'Envolver', el cual se volvió viral en plataformas digitales: "(Warner) dijo que la canción no llegaría a ninguna parte y que carecería de la fuerza necesaria para lanzarla sola (sin una artista invitado)", aseguró en un live en Instagram, en el cual contó que el sello se había resistido a lanzar el tema.

Desde las confesiones de Anitta frente a estas situaciones, se ha creado una tendencia en Twitter con el hashtag #FreeAnitta. Recientemente un fanático escribió en un trino lo siguiente: "Ni siquiera vale la pena grabar estos clips con artistas de mier** si la compañía discográfica tira todo por la borda... rompe el contrato paga lo que tienes que pagar y busca uno que valore el amor".

La polémica actual surgió tras la respuesta de la artista ante la sugerencia: “Mi amor, si tuviera que pagar una multa, ya habría subastado mis órganos, sin importar lo caro que fuera sacarlos. Pero desafortunadamente no es así. Cuando eres joven y aún no sabes mucho, tienes que prestar mucha atención a las cosas que firmas... si no puedes pasarte la vida pagando el error”.