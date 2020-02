Vaneza Peláez le dijo adiós a ‘Sábados Felices’

“No ha pasado absolutamente nada malo, trascendental, sino que simplemente llegó la hora de cerrar ciclos y es lo normal. Solamente las personas que hemos trabajado en el canal Caracol sabemos la increíble compañía que es, las increíbles personas que están tras esta administración, que de verdad son profesionales en todo el sentido de la palabra, y que solo tengo agradecimiento porque me han acompañado”, agregó.

Según la misma Peláez, trabajó en el programa de humor hasta la semana pasada por lo que a partir de este fin de semana, seguramente, no la veremos en pantalla.

Aunque se había dicho que a Vaneza le fue cancelado su contrato, ella misma aclaró los rumores y agradeció a ‘Sábados Felices’ por el aprendizaje.

“Sábados felices me deja cosas grandes. Aparte de tantos aprendizajes, me deja unos compañeros increíbles, una familia que se quedó metida en mi corazón, no solo porque éramos compañeros de trabajo, sino por el resto de mi vida. Cierro un capítulo que me deja solo agradecimiento, alegría, diversión... que me enseñó a mirar las cosas de manera diferente”, puntualizó.

Hasta el momento Peláez no dio a conocer detalles de los proyectos que se vienen para su vida, pero mencionó que está feliz porque tendrá más tiempo con sus hijas.

Por su parte, el canal tampoco reveló si buscará reemplazo, por lo que seguiremos viendo a los humoristas junto al presentador Humberto ‘el Gato’ Rodríguez.