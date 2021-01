Vanessa de la Torres también es otra famosa que entra a la lista de los afectados por COVID-19.

La periodista anunció a través de sus redes sociales que era positiva para coronavirus, pero que su EPS nunca le respondió por lo que no obtuvo las recomendaciones médicas.

Aunque la reconocida presentadora no había hablado sobre el tema, pues prefirió mantenerlo en privado, este jueves no aguantó y en una publicación de la escritora Juana Uribe en Twitter aprovechó para mencionar su caso.

“Una pregunta. De todos los sitios donde piden datos, a alguno de ustedes los han llamado a decir: detectamos un caso de COVID y usted pudo estar en contacto?”, fue la pregunta que hizo Uribe, a lo que Vanessa respondió: Nop. Es más: tengo covid y no he podido decirlo en la corona app porque no existe esa opción. Y en la eps Sura nunca me contestaron y me aburrí de hablar con la máquina. Tal vez no estoy en las estadísticas. ¿Cuántos igual?”.

Por otro lado, de la Torre dijo este viernes que ya se encuentra recuperada, pero que aún no ha recuperado el olfato del todo.

En una publicación en Instagram reveló detalles de lo que fue su experiencia con el virus, contando que apenas supo que lo tenía se aisló para no contagiar a sus hijos y su esposo.

“Me dio covid y ponerme tapabocas desde el primer indicio evitó que mi esposo, mis hijas y mi mamá se contagiaran. Me aislé durante 16 días. Hice tratamiento con medicinas. Sigo sin olfato. Pero ya estoy bien. Ojalá todos pudieran contar lo mismo. El tapabocas y el distanciamiento realmente salva vidas, salva a los que nos rodean. Pónganselo en casa si sospechan”, comentó en sus redes.

Finamente, agradeció a Dios por recuperarse pronto y a sus seguidores por los mensajes de cariño.

“Ojalá nadie más pase por esto. Les deseo salud que es finalmente lo único que se necesita”, puntualizó.