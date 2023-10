“Vamos a seguir trabajando”: Yailin manifestó su apoyo al rapero Tekashi

“Quiero aclararles que no he sufrido ningún tipo de agresión, ni verbal ni psicológica. Estoy bien. Las autoridades están trabajando, esperemos que Daniel salga pronto. Quería hacer este comunicado porque están diciendo muchas cosas que no son verdad, como siempre”, afirmó.

Aunque Yailin no suele hablar de su vida personal ni aclarar rumores en las redes sociales, considera que la situación actual amerita una excepción. “Esta es la última vez que hablo del tema. Nadie me ha golpeado ni me ha hecho nada, y lo que viene es mucho trabajo musical. Vamos a seguir trabajando una vez que él salga de este problema, porque esto es una porquería, esto no es nada. Vamos a salir de esto”, concluyó.

La semana pasada, salió a la luz un video en el que el productor y cantante Diamond La Mafia, junto con su equipo, denunciaba supuestas agresiones violentas por parte del artista y sus acompañantes en el estudio donde trabajaban en música para la novia de Tekashi 6ix9ine. Lea aquí: “Todo por los celos”: 6ix9ine fue acusado de agredir físicamente a un hombre