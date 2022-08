Valkyria contó otra verdad de su pareja: ¿es esposa o esposo?

Ante esto, la deportista mostró a su pareja en redes, pero no dejó ver su rostro, sin embargo, esta vez reveló más detalles de este, pues no todo lo que se ha dicho es verdad.

“Ha sido una duda particular todo este tiempo. Muchas preguntas sobre mi orientación sexual, sobre mi género y muchas opiniones dadas sobre los estereotipos, desde esta imagen social de que las mujeres no pueden ser grandes ni fuertes”, dijo.

Aunque hace varios días, la mujer salió a aclarar que no es trans y que tiene su pareja, lo cierto es que siguen las dudas de sus fanáticos.

Definitivamente desde que Valkyria se convirtió en la mejor desafiante de 2022, quedándose con el premio mayor del Desafío The box, en redes no deja de ser tendencia, sobre todo por su orientación sexual. (El mensaje de Valkyria, ganadora del Desafío, a los que dicen que es trans)

Ana del Castillo no podrá lanzar nuevo álbum por pleitos con Omar Geles

Ana del Castillo no podrá lanzar nuevo álbum por pleitos con Omar Geles

¡Adiós al cabello azul! Así se ve Karol G con su nuevo look

¡Adiós al cabello azul! Así se ve Karol G con su nuevo look

“Oigan, he visto que ha habido mucho revuelo por esto de mi esposo. Que si es esposo, que si es esposa. Me parece muy chistoso que gasten tiempo de su vida haciendo videos sobre: ‘¡Se sabe quién es el esposo de ‘Valkyria’!’, e inventan tantas cosas tan chistosas. Para poder darles información confiable para que hagan sus videos sobre mi vida personal, quiero hacer la claridad de que mi esposo no es ingeniero industrial, él es programador de software y está haciendo una maestría en inteligencia artificial”, dijo la deportista en un video. (Valkyria mostró fotos con su pareja y puso fin a los rumores)

Con estas nuevas declaraciones, Valkyria espera haberle puesto punto final al tema ya que en pasadas ocasiones ha manifestado que: “Hay mujeres de todos los tipos y de todos los tamaños y yo soy una mujer de esas, una mujer distinta, una mujer grande, una mujer musculosa, una mujer que ama hacer ejercicio y que le encanta verse así y no por eso soy una mujer trans”.

Cabe recordar que Andrea Olaya es una líder natural que se considera una mujer cambiante, inquieta y que siempre está en búsqueda de nuevas emociones.

Valkyria y Ceta además de dejar su nombre marcado en la copa se llevaron una jugosa suma de dinero a casa: 400 millones de pesos.