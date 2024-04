La talentosa artista de la ciudad de Medellín, Colombia, Valka presenta su tan esperado sencillo “Veo”, una canción que no solo promete cautivar los corazones de sus oyentes, sino también empoderarlos con su mensaje y su innovador enfoque musical.

Este lanzamiento marca un hito en la carrera de la artista, ya que no solo se trata de una poderosa canción de amor.

Este lanzamiento marca un hito en la carrera de la artista, ya que no solo se trata de una poderosa canción de amor.

Este lanzamiento marca un hito en la carrera de la artista, ya que no solo se trata de una poderosa canción de amor, sino también de un proyecto colaborativo con equipos de trabajo reconocidos como Flowmindz y God Willing. La combinación del talento de Hacky, Santte, Eiden, God Willing y Bull Nene ha dado como resultado una pieza musical excepcional que seguramente resonará con el público. (Lea aquí: Con “Mil vidas”, Nico Hernández rinde homenaje al amor)

El videoclip musical de “Veo” es, sin duda, uno de los más relevantes al momento de la artista, el cual fue dirigido por David Muñoz, donde se lograrán encontrar diversos elementos para identificar a la audiencia como la sensualidad, el enamoramiento y el empoderamiento femenino; que ciertamente, se ven reflejados en la interpretación genuina y profunda de Valka.

El clip, fue rodado en la ciudad de Medellín, que además de ser la ciudad natal de la artista, es una ciudad donde recurren atardeceres dignos de admirar, así como la combinación de sentimientos y emociones que se evocan en esta obra de arte “Veo”.

Con “Veo”, Valka no solo ofrece una canción que toca los corazones de sus seguidores, sino también una experiencia visual que eleva la música a nuevas alturas. Este lanzamiento promete ser un éxito rotundo y marca un emocionante capítulo en la carrera de esta talentosa artista paisa.