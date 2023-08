Valerianä y su vida más allá del nuevo corazón

Valerianä

Desde muy pequeña tuvo el entrenamiento musical presente, desde las clases particulares en casa, hasta su ingreso a la Universidad del Norte para continuar creciendo profesionalmente. De esta manera pensar en hacer su propia música llevaba implícito más que el deseo, no buscaba fama y fortuna, su propósito estaba encaminado en hacer arte.

A Valerianä se le relacionaba más con las pantallas que con un estudio de grabación, hizo parte de importantes producciones hasta cuando ingresó a la agrupación “Rombai”, de donde debió retirarse por problemas de salud y aunque regresar a Colombia suponía un alto en el camino, no tardó en aparecer quien le diera el consejo más enriquecedor, hacer su propia música.

Se considera el resultado de un amor profundo, de una familia particular. “Mis padres son odontólogos, ella es bogotana egresada de la Nacional, de esas que tiran ‘papa bomba’ y mi papá estudió en Cartagena, se conocen haciendo el rural en Frontino y de allí provengo, aunque nací en Bogotá, al mes me llevan a terminar con ellos su trabajo social; al final se van a Sincelejo, donde crecí”, manifiesta.

Un sonido impregnado de fusiones

Tras su salida de “Rombai”, la música en solitario tomó lugar en el diario vivir de Valerianä, pero era algo muy diferente a lo que finalmente decidió seguir. Había un poco de soul, R&B hasta reggae, sin dejar de ser tropical porque allí está su esencia, no obstante, trabajar con una productora en particular, la llevó a hacer una búsqueda en esa música que ha formado su oído y la sorpresa fue encontrarse con un material interesante que dio lugar a este EP que ahora presenta.

“Ma Vie” (Mi vida en francés) es su primer EP, allí reposan mezclas inusuales, una de ellas es un vallenato trap con bosanova, porque quería hacer digerible ese material para todos los que la quieran seguir.

“No tengo afán, seguiré haciendo música, buscando y encontrando cosas bonitas, me encantaría rescatar géneros que hoy están rezagados, porque es evidente que no hay oportunidades para todos los cantantes por igual, y es un hecho que los espacios están reducidos para quienes no estamos en el urbano”, advierte.

Como es muy común en los artistas, Valerianä también se tomó este trabajo para dejar expresiones de lo que está atravesando en su faceta personal. Tener una pareja estable y los sentimientos en total claridad, dan cuenta de letras tranquilas que canalizan lo que está sintiendo.

La creación de “Ma Vie” tomó alrededor de un año, se trataba de buscar sonidos y mezclas adecuados, las personas indicadas y con el antecedente de un grupo donde no tenía autonomía, este trabajo representaba un reto en el proceso de aprender a componer.

¿Y qué viene?

Con una promoción que se adelanta cada día, porque el EP merece ser difundido más allá de los medios convencionales, Valerianä también se adentra en los castings, es esa parte que no puede obviar, es inherente a su proceso artístico y en las cámaras está otro aspecto de su vida.

El teatro la seduce y cree que muy pronto podrá llegar a las tablas en una gran obra y como hay material, toda vez que quedaron muchas canciones, el segundo EP puede que vea la luz antes de lo planeado.

Se trata de letras creadas en otros momentos, eso la puso a dudar respecto a la identidad sonora, sin embargo, una vez las volvió a escuchar encontró tal similitud que ya no puso en duda lo alcanzado sin proponérselo, allí está plasmado su sonido, su sello musical.

“Nunca imaginé nada de lo que ha llegado, sólo he trabajado para ser feliz”, afirma. Y siendo coherente con sus principios, Valerianä ama el escenario, es el espacio propicio para desarrollar toda esta experiencia que alcanzó de manera natural, llegó como un papel en blanco y los años han sido la pluma para escribir su historia artística.