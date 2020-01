Valeria, la hermana de Paulina Vega que despierta suspiros en redes sociales

La joven, que aparece en las fotos de la ex Miss Universo, se volvió viral por su esbelta figura y belleza, que no suele compartir en sus redes donde tiene más de 40 mil seguidores pero pocas publicaciones.

No cabe duda de que Paulina Vega es una de las mujeres más hermosas de Colombia y admirada por muchos.

“Comunicadora social-periodista, jinete y amante del ‘fitness’”, dice en la red social privada de Valeria, quien tiene una figura muy similar a la de Paulina, lo cual se puede evidenciar en una foto donde aparecen las dos en bikini junto a su hermano.

“Los que mas me entienden, los que mas me aguantan, y los que mas me hacen reír”, escribió Paulina en la descripción de la imagen.

Sin duda, estas dos hermanas son el boom de las redes sociales.

Cabe recordar que Paulina volverá a ser la presentadora de ‘A otro nivel’, de Caracol Televisión.