Valeria Duque: “Hay poca empatía y solidaridad por parte de las mujeres”

"Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto que es tan privado para mí", dijo Rauw en una historia de Instagram donde posteriormente reveló la situación de su vida amorosa.

Agregó que es la primera vez que se ve involucrada en un escándalo de este tipo y que todo lo que se ha comentado sobre ella es falso. “No tengo ninguna relación con la persona con la que me están vinculando, soy víctima de acusaciones falsas para crear una narrativa mediática que puede destruir reputaciones de varias personas”.

Valeria aclaró que hace parte de la industria del entretenimiento hace un buen tiempo, lo que le ha permitido conocer "cantidad de personas del medio y he trabajado en el mismo durante años".

Y también dijo: “He participado en proyectos importantes a nivel mundial y toda la gente que me conoce y la comunidad que me sigue y me apoya ha visto de cerca el crecimiento de mi carrera y mi trabajo en el que me he caracterizado por mi profesionalismo y disciplina”. Por otro lado, la modelo colombiana agradeció a la gente que en este momento le ha manifestado su apoyo.