Valentina Sierra participará en Miss Teen Colombia

Valentina Sierra Meza es el nombre de la Miss Teen Bolívar 2019, que representará al departamento en Miss Teen Colombia, de donde de saldrá la representante de país para este concurso de belleza a nivel internacional. Participan de chicas que están entre los 15 a 19 años. “Me siento muy orgullosa de poder representar mi departamento y además sé que esto será muy importante para mí, porque aprenderé mucho. Algún tiempo practiqué modelaje, pero soñaba con estar algún día en un concurso de belleza. Ahora me ha tocado cambiar un poco mi estilo de pasarela, porque no es lo mismo modelar que ser reina”, afirma Valentina. Miss Teen Colombia es un concurso de belleza que busca promover espacios para la juventud, también sensibilizar socialmente en torno a la población que enfrenta diferentes problemáticas y realidades evidentes en Colombia y el mundo. “Quiero dejarle a la juventud un mensaje, que no permitamos que los malos comentarios nos limiten a cumplir nuestros sueños, si nos lo proponemos lo podemos lograr”, sostiene Valentina.