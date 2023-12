El curso también analizará los detalles de The Eras Tour y cómo Swift, como figura cultural, ha influido en otros artistas y escritores emergentes, sobre todo en los jóvenes. El éxito masivo de la gira y su floreciente grupo de Swifties en todo el mundo son los catalizadores que han impulsado a tan eminentes universidades a ofrecer un curso sobre ella. Lea: Taylor Swift eliminó una escena del video de ‘Anti-Hero’ por una palabra

“Tenemos la suerte de vivir en una época en la que uno de nuestros principales artistas es también una de las personas más famosas del planeta. ¿Por qué no tener un curso sobre ello?”. declaró Burt a The Harvard Crimson, destacando la importancia de este tipo de cursos en la época actual.

Dirigido por la profesora del departamento de inglés Stephanie Burt, el curso se centrará en la cultura en torno a sus fans, la celebridad, la adolescencia, la edad adulta y la apropiación. También examinará diversos enfoques de “textos y subtextos queer”, según The Harvard Crimson.

Aunque la prestigiosa universidad se dispone a ofrecer un estudio completo de las obras de este icono mundial de la música, no es la única institución educativa que da gusto a los “Swifties”. La Universidad de Florida también está creando un nuevo curso con Swift como eje central. Lea: Universidad de Harvard prepara curso dedicado a Taylor Swift, ¿lo pagarías?

El curso sobre la exitosa cantante y compositora de la Universidad de Florida se titula “Musical Storytelling with Taylor Swift and Other Iconic Female Artists”.

Dirigido por Melina Jiménez, consta de “13 magníficas semanas de debate sobre la discografía de Taylor Swift, con especial atención a sus eternas composiciones”, informa Billboard. Su discurso es más amplio e incluye a otras artistas destacadas como Aretha Franklin, Billie Holiday y Dolly Parton.