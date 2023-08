Una persona cercana a Valeria Duque habría iniciado el rumor del romance

Sin embargo la historia no terminó ahí, Rauw Alejandro fue el primero en pronunciarse y desmintió los rumores, dijo que había muchas causas por las que una pareja se separa, pero que en su caso no se trataba de una tercera persona. La segunda en aparecer públicamente fue Duque, quien a través de una historia de Instagram expresó su malestar por el rumor que protagonizaba y afirmó no estar vinculada con el cantante. Lea aquí: Conductor que causó la muerte del actor Treat Williams es acusado de negligencia

Pero no todo terminó ahí, esta semana se conoció que la modelo contrató una reconocida firma de abogados para llevar su caso y así librarse de las especulaciones que pudieron dañar su imagen. Asimismo, la modelo fue entrevistada en el programa ‘El Gordo y la Flaca’ en el que dijo que el inicio de los rumores se dieron por su presencia en el concierto de Rauw en México. Además mencionó que “yo estuve en ese concierto, asistí como una fan más, tuve la oportunidad de verlo. Sin embargo, no conversé con él más de dos minutos” y puntualizó diciendo que no tenía nada que ver con la ruptura.

Finalmente dijo que sabía quien inició el rumor de su presunto romance: "sé quién fue la persona que inició con el rumor, ya estoy informada, es la hermana de una amiga mía de hace muchos años. Sin embargo, con esa persona, con su hermana nunca tuve ningún tipo de relación." y agregó que recibió el apoyo de su amiga, para quien la situación fue igual de injusta.

“Ella lo hizo desde su cuenta personal de Twitter, la cerró, pero ahí quedó su nombre. Confirmé con mi amiga, su hermana, que había sido ella e incluso me dio su contacto y me dijo que me apoyaba en esta situación porque me conoce y sabe que fue injusto”, escribió ‘Rechismes’, según lo que dijo la modelo en la entrevista.