Una marca de ropa y mucha música, los nuevos proyectos de Kymani Flórez

Talentos como el canto, el baile y el béisbol caracterizan a uno de los artistas urbanos de menor edad de la ciudad. Con tan solo ocho años, Kymani Flórez, viene rompiendo los esquemas de lo tradicional. Desde los cuatro años, el artista y bailarín de la reconocida familia Flórez, decidió que sería cantante y seguirle los pasos a su tío, el cantante de champeta Kevin Flórez.

Kymani lanzó su primer sencillo a los cuatro años y fue titulado como ‘Linaje’. Desde entonces el artista ha grabado nueve canciones como solista. Su último lanzamiento es ‘Mi bici’ a ritmo de dembow dominicano y su video cuenta con más de un millón de reproducciones en YouTube.

Los shows

Las presentaciones de Kymani están conformadas por un grupo de cinco bailarines en el mismo rango de edad del cantante. Además, sus vestuarios son diseñados y confeccionado por su mamá, Cindy Flórez. Se ha presentado en ciudades como Bogotá, Montería, Sincelejo, Barranquilla y Santa Marta.

Cuando se le pregunta qué siente por su carrera musical expresa que “me siento genial, bacano. Me gusta el estilo y la ropa que me hace mi mamá. A mi me gusta estar actuante”.

Lo que caracteriza a este artista es que sus letras son mensajes de motivación, dirigidas principalmente a niños. Estas canciones son composición de su papá y su abuelo Farra Rap. “Cuando no me gusta una canción yo digo que así no me parece y entonces mejoramos la letra o el ritmo”, relata Kymani.

Proyectos a futuro

El próximo sencillo de Kymani lo cantará junto a su tío Kevin y se estrenará en noviembre. También espera grabar con artistas locales como Criss y Ronny, Mr Black, Zaider, Young F, Hamilton, entre otros.

Debido a que en redes sociales el artista tiene gran acogida de seguidores que no solo admiran su talento musical sino su forma de vestir, su familia tiene pensado crear una marca de ropa con su nombre. En Instagram y Facebook lo pueden encontrar como @kymaniflorez.