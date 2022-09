Una colombiana sería la nueva novia de Anuel AA y dio explosivas declaraciones

“Aquí nadie se robó a nadie, él vino solo y yo no sé por qué andan inventando que me voy a casar y que el anillo, yo desde el principio dije que éramos amigos, sin embargo, yo solo les puedo decir que yo siempre obtengo lo que quiero y al que quiero, pero sí les digo que él es el que me busca”.

La joven también aseguró que ha recibido múltiples ataques a través de las redes sociales, donde muchos la acusan de haberse entrometido en el matrimonio de Yailin y Anuel.

“Las personas que a mí me tiran, por lo general lo hacen de perfiles falsos, ¿por qué será?, para los que me preguntan que por qué me metí ahí, solo les digo que a mí me gustó Anuel y yo le gusté a él”.