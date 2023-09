Una colombiana en las pasarelas del New York Fashion Week

“En pleno atardecer de Manhattan, en la Quinta Avenida, justo donde a los 14 años me paraba con mi tía para mirar las tiendas, los rascacielos, las luces y todo lo que me inspiraba, le decía: algún día verás mis vestidos aquí”, recuerda Paris, quien vivió parte de su niñez en la Capital del Mundo.

“Este país me dio la oportunidad de tener mi atelier, integrado por nuevos talentos mexicanos y empresas locales con mano de obra certificada, que entiende perfecto la inspiración de mi marca”, dice. “México no solo me ha dado exposición en eventos de moda y medios de comunicación y permitido vestir a celebridades -Becky G, Maite Perroni, Ximena Sariñana, Paty Cantú, Stephanie Salas, Nadia Ferreira, etc-, sino que me ha hecho sentir mitad colombiana y mitad mexicana”, afirma.

Así, el show Onxset, donde Paris presentará su colección primavera-verano 2024 contará solo con diseñadores de alta costura mexicanos. “Yo seré la única colombiana. La verdad es que tengo una conexión muy linda con México”, cuenta la empresaria que también ha brillado en Colombiamoda, e Intermoda Guadalajara.

Paris siente que no solo cumplió sus sueños de niña en Manhattan, sino que los superó. “Estudié varios mercados y sus mujeres, de diferentes culturas y siluetas, sus hábitos, su calce perfecto, creé para cada país moldería específica para que cada mujer se sienta cómoda y feliz”.