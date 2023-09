“Un espíritu la posee”: hermana de Yina Calderón reveló su situación

La reconocida DJ Yina Calderón ha estado en el centro de la atención mediática recientemente, no por su música, sino por una preocupante situación relacionada con su salud mental y espiritual. En una entrevista en el programa ‘Hablando claro con Flavia’, su hermana Leonela Calderón expresó su profunda inquietud por la situación de Yina.

En sus propias palabras, Yina Calderón explicó: “Esta cosa que se me subía, empezó como a tocarme y a tratar como de manosear. A mí me parecía chistoso. Y es chistoso, pero no es chistoso”. Estas declaraciones han generado una discusión pública sobre la salud mental y la espiritualidad de la DJ.

Leonela, visiblemente angustiada, solicitó la ayuda de Flavia Dos Santos en busca de una solución para su hermana. Reveló que Yina Calderón no puede dormir sola y que considera que el espíritu la posee como consecuencia de promesas incumplidas a Dios. La situación plantea interrogantes sobre cómo abordar este tipo de experiencias espirituales y sus posibles implicaciones para la salud mental de Yina. Lea aquí: Jhonny Rivera habló de la lucha contra la depresión que enfrenta su hijo

La preocupación por la salud y el bienestar de Yina Calderón se ha convertido en un tema de debate en la comunidad y en la industria de la música, generando un llamado a la reflexión sobre la importancia de la salud mental y el apoyo a quienes enfrentan desafíos similares.