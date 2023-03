“Últimamente todo lo mío vuela”: Azcárate bromeó con escándalo de su esposo

Durante la gala de entrega de los Premios India Catalina, la bogotana fue la encargada de hacer entrega de un premio que era diferente al resto, se leía a través de un código QR, pero cuando se disponía a escanearlo, se dio cuenta que no era el que le correspondía.

"Me pasaron el sobre que no era. Me sentí en Miss Universo, ¿qué hago? Chicos, necesito auxilio. Me dieron el que no era. ¿Bueno y qué más? Menos mal esto es en vivo, estas cosas pasan, sobre todo en estas plataformas", manifestó Azcárate mientras esperaba que le dieran el sobre correcto para anunciar el nombre del ganador.