U2 se reinventa, ¿quieres escuchar su sonido?

El resultado son 40 nuevas interpretaciones visuales de la música de U2 -40 historias de 40 creadores- conmemorando el lanzamiento de “Songs Of Surrender”, una colección con 40 de las más importantes canciones dentro de todo el catálogo, regrabadas y reinventadas para 2023.

Con motivo del lanzamiento de “Songs Of Surrender”, Island Records e Interscope comparten los detalles de U2 SOS 40, un proyecto de colaboración único que ha invitado a 40 artistas y creadores de todo el mundo a crear una pieza de contenido de 60 segundos, cada una de ellas sonorizada por una canción regrabada de U2.

Entre los artistas figuran Tanima Mehrotra, nacida en la India, quien documentó a su equipo local de skate en Ciudad de México, quienes “encarnan el tipo de libertad que acompaña a la curiosidad juvenil”; Ben Elias, director y director de fotografía de Nueva Zelanda, cuya película es “un recorrido a pie por Aotearoa protagonizado por mis abuelos”; Alana O’Herlihy, fotógrafa multidisciplinar, directora y artista de técnicas mixtas que “decidió tomar el tema tan serio de Sunday Bloody Sunday y yuxtaponerlo con los momentos en que las mujeres llegan a su mayoría de edad y esa pérdida de inocencia”. Y Yanya Yatsuk, fotógrafa ucraniana establecida en Estados Unidos, que quería “hacer algo que contara una historia de amor”. (Lea aquí: Manuel Turizo retrocede al año 2000, vienen sorpresas)

También se publica junto con “Songs Of Surrender”, una entrevista especial de una hora con Zane Lowe en Apple Music, así como la primera aparición de Bono y The Edge en el NPR Tiny Desk. Ambos también visitaron los legendarios estudios Maida Vale de la BBC el mes pasado, en donde interpretaron tres temas para Piano Room de Radio 2, acompañados por miembros de la BBC Concert Orchestra: ‘Vertigo’, ‘One’ y una versión de ‘SOS’ de ABBA.

‘Bono & The Edge: A Sort Of Homecoming, con Dave Letterman’ se estrenará en Disney+. Dirigida por el cineasta ganador de un Oscar Morgan Neville. La película muestra a Dave Letterman en su primera visita a Dublín para pasar un rato con Bono y The Edge en su ciudad natal, conocer Dublín y unirse a los dos músicos de U2 en un concierto como nunca lo habían hecho.