“Aquí saliendo del punto de vacunación, ya me coloqué la vacuna del COVID-19. Quiero mandar un abrazo a toda esa gente que perdió a un familiar por culpa del COVID, que no tuvieron la fortuna de vacunarse contra el COVID y perdieron la batalla. Dios tiene el control, es el que sabe. Todo el que pueda tener la oportunidad de ponerse la vacuna que lo haga”, dijo el intérprete de ‘La espeluca’.

En alerta

Aunque fue acompañado de su esposa Eliana Rodas, que está en embarazo, ella decidió no aplicarse la vacuna. Por otra parte, Twister afirmó que en el punto donde vacunó, se topó con un cartagenero que le aseguró que la vacuna de Johnson y Jonhson, de una sola dosis y que fue la que se aplicó él, ya dejarían de ponerla. “Quiero darles una información, ahora que estábamos acá en las instalaciones del punto de vacunación, acá en Miami, hubo una persona que trabaja ahí que es cartagenero y nos dijo que la vacuna de que es solo una dosis, que fue la que me puse hoy, la iban a colocar hasta hoy. Entones quiero darles esta información a todos los que piensan venir a Estados Unidos esta semana o la próxima, hablarles con tiempo porque si no van a poner más la Johnson y Johnson , se tendrán que poner la Pfizer y saben que pueden ponerse la segunda dosis mínimo con 21 días. Entonces tiene que averiguar con algún contacto que tengan acá. Hablo de Miami porque acá es que estamos”, finalizó.