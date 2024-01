Tuti Vargas recordó su grave problema con las drogas: “fue intensivo”

Tuti Vargas es una de las creadoras de contenido más reconocidas de Colombia y respalda con sus fieles seguidores que la han respaldado en todo este proceso de las redes sociales, en agradecimiento y en respuesta a la fidelidad y respaldo mostrado todos estos años, se sinceró y les contó una realidad que no había tocado la luz pública.

La colombiana reveló que tuvo una adicción a la cocaína cuando terminó el colegio y empezó la universidad. Una transición que no es agradable recordar, pues su vida estaba en una situación complicada y peligrosa.

“Apenas entré a la universidad, consumí drogas, consumí cocaína, no fue un consumo largo, fueron seis meses, pero fue intensivo, lo hacía sola en casa. Salía jueves, viernes, sábado y domingo con mis amigos, consumía este tipo de droga porque yo sentía que la cocaína me daba la seguridad y confianza para poder relacionarme con los demás”, compartió en el programa.

Y contó que sus padres se enteraron el día que salió a hacer los ICFES, pues había dejado la sustancia en un bolso. Su padre la confrontó hasta que la joven admitió que estaba consumiendo.

“Les hice mucho daño a mis papás con esto. Mi mamá se dio cuenta en varias oportunidades. El día que presenté el ICFES fue la primera vez que supo. Me fui esa mañana y en mi cartera siempre tenía mi ‘kit’ para consumir: una papeleta y una cuchilla. Mi mamá me llamó, apenas terminé de hacer el examen y me dijo: ‘¿Dónde estás?, te vienes ya para la casa’. Comencé a hacer un recuento y dije: ‘¿Dónde dejé el kit?’. Lo había dejado en la cartera encima de mi cama”, relató.

Después de ese momento, comenzó el proceso de limpiar su cuerpo y recuperarse de forma integral para no recaer en las drogas, y aunque sufrió el síndrome de abstinencia, sus papás la ayudaron a salir adelante.

“Pasé por un proceso de abstinencia horrible, a nivel químico, sudaba, me daba ansiedad, cansancio, dolor muscular. Completamente desesperante”, señaló y aseguró que hace todo lo que está a su alcance para mantenerse sana y fuerte y no tener tentación de recaer.