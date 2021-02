Las redes sociales se han convertido en una gran estrategia de comunicación, si se saben utilizar, pues muchos usuarios han optado por innovar con nuevos proyectos para instruir a los demás.

Por eso, un nuevo programa de entretenimiento denominado ‘Tropical show’, se ha tomado estas plataformas como los son Facebook, Instagram y el canal de YouTube, para realizar entrevistas a diferentes artistas de Cartagena. La sección cuenta con dos formatos: entrevistas a personajes famosos y nuevos talentos. Y los videos son colgados después de haberse grabado.

Los entrevistadores del programa son: el cartagenero Clacy Watson y la barranquillera Katherine Benítez, mientras que de la parte audiovisual se encarga la sanandresana Victoria García. Los tres conforman un gran equipo, y se reúnen en un set que ellos mismos adecuaron para recibir a los artistas, en el barrio La Campiña.

“Nos dimos cuenta de que en la ciudad hay muchos talentos que necesitan darse a conocer, que muchas veces no tienen los recursos para mostrarse al público, y esa es nuestra meta. Nosotros no cobramos por esto, al contrario, mostramos más allá de lo que muchos no saben sobre los artistas para entretener al público y, sobre todo, informarles de cosas nuevas”, subrayó Katherine.