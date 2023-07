¡Triste! Murió el niño de ‘hasta cuando nono’ que se viralizó en redes

Su madre estuvo con él hasta la media noche dándole fuerzas y animándolo para resistir los dolores provocados a causa de esta enfermedad por la cual luchó durante 11 años quedando así en una silla de ruedas. La falta de recursos económicos para un tratamiento que lo ayudara con sus dolencias lo sumergieron en un cuadro de depresión del cual no pudo salir.

Según familiares, Sneyder necesitaba someterse a un examen de secuencia genética que no realizaban en Ecuador, por lo tanto, necesitaba viajar hacia el exterior; lamentablemente no lograron conseguir los recursos necesarios, al punto de que Sneyder le dijo a su madre que no luchara por conseguirlo porque nadie lo iba a ayudar. Lea aquí: “Es mi trabajo, no el tuyo”: Andrea Valdiri arremete contra usuario en redes

¿Por qué era conocido Sneyder?

En noviembre de 2017, una persona grabó a Peker cuando salía del colegio y se encontraba hablando con otros niños. En medio de la conversación, mencionó una frase que no pudo terminar: “hasta cuando nos vengan a ver”. Su video se viralizó en las redes sociales donde no faltaron las burlas y los memes.