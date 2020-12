“Vi una tendencia de bromas pesadas en la calle y se me ocurrió que en vez de salir a hacer cosas que no son, porqué no dar algo que aporte, la verdadera misión de los artistas”, esta fue la real motivación que tuvo Simón Olano al emprender este nuevo proyecto en su vida musical: regalarle una serenata a varias mujeres, adultos mayores, que nunca en su vida habían vivido la experiencia de que un cantante le dedicara canciones en vivo.