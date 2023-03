Tras un año del bofetón, Chris Rock habla sobre Will Smith

“¿Te dolió? Todavía me duele, tengo el golpe sonando en mi oído, pero no soy una víctima. Tú nunca me verás en Oprah (Winfrey) o Gayl (King) llorando, nunca va a pasar. Recibí el golpe como (el boxeador Manny) Pacquiao”, apuntó.

Casi un año después del bofetón que dio la vuelta al mundo y que se quedará para siempre en la historia de los premios Óscar, Chris Rock habló la noche del sábado sobre lo sucedido, en un monólogo en el que hizo duros chistes sobre Will Smith y su esposa. Lea: Academia de Hollywood reconoce que gestionó mal la bofetada de Will Smith

Después de que Pinkett-Smith cerrara brevemente los ojos en un gesto de fastidio, su marido se levantó de su asiento y subió al escenario para propinarle una bofetada a Rock.

“Mucha gente me ha preguntado, ¿cómo es que no hiciste nada esa noche? Porque tengo padres y me enseñaron que no se debe pelear frente a los blancos”, añadió el actor.