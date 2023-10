Tras un año de la muerte de Marciano, Enanitos Verdes anuncia disco y gira

Al hablar del documental, Staiti señaló que es un proyecto que comenzaron en 2022 para celebrar los 40 años de Enanitos Verdes. “Revolvimos los baúles y sacamos todos los recuerdos”, recordó. Ya están dándole los toques finales.

Uno de los referentes del rock en español con Cantero no solo como bajista y cantante sino también como el rostro emblemático de la banda. Hoy en día, Enanitos Verdes tiene más de ocho millones de suscriptores en Spotify. Lea aquí: Desde 2016, Will y Jada Smith no están juntos; así lo confirmó la actriz

Sobre el futuro del género, Staiti lamentó no ver “nada” del rock en la música latina actual. “El rock es una actitud frente a la vida. Es la electricidad, la distorsión, el sonido de una batería. Eso es el rock”, reflexionó el artista sobre la esencia de la música que ha cultivado durante décadas.