Tras salida de Karoll Márquez, estos son los 10 finalistas de Master Chef

“Bary Fish” fue el nombre del plato de Karoll, una preparación de pescado blanco sobre una cama de puré de garbanzos y una mixtura de frutos secos. Para los jurados, su eliminación se debió a que la cocción del pescado, ya que no estaba en su punto y a la implementación de pedazos de jengibre que no estaban pelados y que no combinaban con la preparación.

“Una de las mejores experiencias que he podido vivir. Involucrar el tema personal con lo profesional no es fácil, tener una carrera como la he desarrollado es lo que me ha permitido estar acá y es algo que voy a atesorar y que raramente se repetirá”, dijo el artista sobre su presencia en el programa.