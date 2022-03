Como el maravilloso mundo de Disney, así cataloga su vida Yesica Saret Romero desde que empezó sus hazañas tras bambalinas de cada producción nacional e internacional.

Yesica es una cartagenera apasionada y que ama sin límites a su familia y su profesión.

Emprendió el viaje de la producción audiovisual a los 16 años en Bellas Artes, y aunque después intentó apostarle a la administración de empresas, concluyó que amaba la producción.

“Soy una mujer muy inquieta y creativa, no me gusta la monotonía, ni ser tan rígida. Y la producción es vivir, conocer y aprender constantemente. Todo el tiempo estoy conociendo personas, lugares, cada proyecto me lleva a nuevos retos y siento que con cada uno crezco como persona y profesionalmente”, contó emocionada Yesica.

Como todos, esta joven de 31 años también tuvo desaciertos a nivel laboral. Luego de decepciones y de buscar por todas partes trabajo, por fin llegó su momento. Yesica pasó de ser una asistente de gerencia a ser la jefe de producción que hoy vemos. “A los dos meses, luego de que la gerente de la empresa notara la pasión con la que hablaba sobre las producciones que se llevaban a cabo y de mostrar un poco de conocimiento sobre esto, me ofrecieron el cargo de jefe de producción, lo que acepté inmediatamente. El mundo audiovisual me llamaba. Y desde ese momento no he parado”, comentó.

Con el tiempo, esta mujer emprendedora fue escalando montañas, demostrando su talento en cada producto audiovisual que se le cruzaba en el camino. Hasta que logró cumplir su sueño: Fixer Pro, la empresa que creó hace tres años.

“Siempre quise tener algo propio, así que nunca me rendí y creí en mí. Gracias a Dios, en el camino he tenido ángeles incansables que me han guiado, ayudado y apoyado muchísimo. Mi familia, mis amigos, mis proveedores y mis clientes han hecho hoy de Fixer la empresa que aún sigue creciendo y posicionándose nacional e internacionalmente”, explicó.