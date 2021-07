“La prepagada no le cubre el pago de dicha cirugía y la EPS no agiliza el traslado ¿qué tiene que pasar para que atiendan a un paciente? #CoomevaRespondeYA”, expresó Armonika, empresa representante de talentos, que fue la encargada de revelar que su EPSS no resolvía la situación.

A este llamado se sumaron decenas de colegas entre los que se encuentran Lina Tejeiro, Julio Cesar Herrera, siendo este último el que confirmó a través de su cuenta en Twitter que la EPS de Biassini había respondido y fue intervenido de los cálculos.

“Apareció @CoomevaSaludEPS Ya está programado el traslado e intervención. A todos mil gracias por su apoyo y que todo fluya”.

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.