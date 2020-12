Precisamente, la misma Nanis compartió una foto en su red social donde aparece en el hospital, minutos antes de la cesárea, la cual acompañó de un mensaje en el que explicó que “a veces las cosas no salen como se planean”.

“Ayer vine a la clínica por un dolor muy fuerte y resultó que tenía preeclampsia, quería tener a mi bebé a termino y va a nacer de 35 semanas, soñaba con un parto natural y me programaron cesárea, me han hecho muchísimas cosas dolorosas, me han chuzado impresionante, para exámenes y demás, no fue para nada el parto que me imaginé, por eso no podemos dar nada por sentado”, dijo en su publicación.

Como era de esperarse, seguidores de la modelo han enviado mensajes de apoyo en los que le desean pronta recuperación a la famosa.

Cabe recordar que en septiembre de este año, Nanis fue golpeada por una yegua, por lo que tuvo que ser llevada de emergencia al hospital, sin embargo, salió ilesa tanto ella como su bebé.