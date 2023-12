Tomás llega con su nuevo tema ‘Loco, Loco’

“Decido apostarle a la champeta porque es un género que me fascina y se me presentó la oportunidad de hacer esta canción con Jader Tremendo y con los productores, la cual no quise desaprovecharla”, expresó el caleño.

Si bien, el joven desde sus 13 años ya sabía que se quería dedicar toda su vida a la música y a esa edad ya tenía muchas canciones compuestas. “Yo dije quiero compartir esto con el mundo, sé que puedo ayudar mucho con mis canciones y la gente va a ser muy feliz”, dijo Tomás. Lea: Rapero estadounidense aseguró que sostuvo una amistad íntima con Pablo Escobar

El video se grabó en las playas de Punta Arenas y algunas tomas en las calles del Centro Histórico de Cartagena y ya se encuentra disponible en YouTube. Escúchela aquí: