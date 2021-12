Tom Holland, quien ha encarnado al superhéroe arácnido desde 2017 está próximo a terminar su contrato que marca la alianza entre Sony y Disney, propietaria de Marvel. Originalmente el documento contemplaba tres películas en los que sería el protagonista (Homecoming, Far from home y No way home) y tres de las de los Vengadores en las que haría participaciones especiales (Civil War, Inifinity War y Endgame).

Sin embargo, la productora de la última película del héroe, No way home, que se estrena en diciembre, Amy Pascal afirmó en una entrevista con el medio Fandango que “Spider-Man: Sin camino a casa concluirá esta trilogía de películas en colaboración con Marvel Studios. ¿Puedo decir algo sobre eso? Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel. Esta no es la última película de Spider-Man de Tom Holland. Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel, simplemente es parte de algo muy grande. Estamos pensando en esto como tres películas, y ahora vamos a pasar a las siguientes tres. Esta no es la última de nuestras películas del UCM. Ya que Marvel y Sony seguirán juntos como socios”.