¡Todo un éxito! J Balvin vendió más de 750 tenis Air Jordan en un día

Tras ese lanzamiento, al día siguiente, el domingo, J Balvin estuvo en el Pueblito Paisa, del cerro Nutibara, en una fiesta privada en la que estuvo acompañado por su familia, amigos cercanos y artistas como Ryan Castro, Eladio Carrión y Keityn, con quienes compartió rimas y canciones.

“Familia, hoy solo me siento agradecido porque me doy que cuenta que cuando hacemos las cosas con pasión casi que el éxito es garantizado. Es mi tercer drop con @jumpman23 , es uno más que especial por que lleva literalmente a mi ciudad por el mundo entero y me hace sentir más que orgulloso, FELIZ. Gracias a todos los que pudieron tener los Jordan 3 Medellin Sunsets y sobretodo gracias a mi ciudad MEDELLÍN por hacerme lo que hoy soy, este atardecer no miente. LEGO” comentó en su publicación de Instagram. Lea: ¿Qué hacían J Balvin y Ryan Castro en las calles de Medellín? Esto se sabe