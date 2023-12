Tito Nieves regresa a su mejor escenario, Cartagena

Me gusta el reto, el cambio, y le agradezco a mi esposa, quien me ha abierto los ojos ante el tema digital.

Tito Nieves

Llegó diciembre, Tito está de regreso, y como lo dice su canción “Volver a casa”, es el momento preciso para manifestar ese cariño que se materializará esta noche en su concierto al lado de su orquesta compuesta por cartageneros, con quienes interpretará canciones que no pueden faltar, como “Amnesia” y “Si te pudiera mentir”, porque el público cartagenero es amante de la lírica. (Lea aquí: “La música es una mafia, no te puedes salir”: Tito Nieves)

Una charla con el artista

A la cita llegó puntual, madrugó y en medio del entusiasmo propio de la época, habló de lo que ha sido su trasegar musical.

¿Cómo describes tu evolución artística?

Mi mejor momento llegó con mi esposa, no la busqué y todo se dio. Admiro a la mujer independiente, la conocí gerenciando un banco, luego fundó su propia compañía de bienes raíces, pero en 2017, cuando mi salud no era la mejor, ella se unió a mi carrera y desde ese instante todo despuntó, creó un equipo que ya involucró hasta las redes, algo de lo que no entiendo.

¿Cuáles han sido tus mayores logros profesionales?

Muchos, pero creo que el más grande es la aceptación del público. Confieso que no me conmueven tanto los reconocimientos, yo no me inicié en la música por los premios.

¿Cómo haces el repertorio para un concierto?

Me siento con mi esposa, porque si conquisto a esta mujer, los conquisto a todos, además, esos temas le pertenecen al público. A veces cambio un poco el “menú”, pero no pueden faltar “Fabricando fantasías”, “De mi enamórate”, entre otras. Yo los entiendo porque también soy fanático.

La historia en una de tus canciones más icónicas...

Obviamente tiene que ser “Fabricando fantasías”. La canción no se compuso por la muerte de mi hijo, originalmente era de amor, pero cuando regreso de mi profunda tristeza, llamé a Jorge Luis Piloto para retomar, él me envió varios temas y este me cautivó. Me sugirió que le cambiara la frase ‘quisiera verte despertar’ por ‘quisiera verte caminar’, entonces le expliqué que cuando a mi hijo le daban la quimioterapia yo quería verlo despertar. Esa canción para mi es una bendición de Dios, me sirvió y le sigue sirviendo a muchos.

¿Cómo hiciste para que al escuchar a Marco Antonio Solís entonar sus canciones, inevitablemente se piense en tus versiones?

En una oportunidad estábamos en una premiación y Marco Antonio me agradeció por grabar sus canciones, yo no sabía que “El amor más bonito” y “Te amo”, que había interpretado Rocío Dúrcal, eran suyas. Era el momento en que estábamos fusionando la salsa con baladas. Pasaron los años y mientras buscábamos un concepto, Sergio George me sugirió a José José, pero cuando salió “Más que tu amigo” fue un boom y lo pensamos, entonces el mismo Marco me llamó para grabar, me sentí tan feliz y honrado con ese trabajo y más con la amistad. Como un actor se apropia del papel, así lo hago con las canciones.

¿Cuál es tu enfoque para permanecer en la industria?

Celia Cruz me dijo que cualquiera llega, lo importante es quedarse. Y yo pienso que en la música no hay competencias con otros, eso es en el deporte, aquí se compite con uno mismo, para ser cada vez mejores y eso se logra manteniendo el deseo de cantar y grabar.

¿El artista que te ha inspirado?

José José y Juan Gabriel. Siempre digo que la gente ve el éxito, pero no saben cómo llegaron allí. Ambos sufrieron mucho y fueron los mejores.

¿Cómo eliges las colaboraciones?

La química de grabar siempre ha sido buena para mí. Me agrada hacerlo con los jóvenes, actualmente lo he hecho con la peruana Daniela Darcourt, una gran artista y creo en el relevo generacional, porque los últimos fenómenos salseros fueron Marc Anthony y Jerry Rivera, no podemos dejar que desaparezca el género.

¿Cómo es tu relación con la industria?

Me gusta el reto, el cambio, y le agradezco a mi esposa quien me ha abierto los ojos ante el tema digital. De otra parte, llegamos a crear un contenido llamado “Conversa con Tito” que se fortaleció en pandemia, desapareció por falta de tiempo, pero ya volverá.