Tito Nieves: “Cartagena siempre me sorprende”

Humberto Nieves, más conocido como Tito Nieves, estuvo hace unos días en Cartagena y habló en exclusiva a El Universal sobre sus nuevos proyectos. El salsero reveló que próximamente cantará una canción escrita por Andrés Cepeda, reconocido artista colombiano. Además dejó ver su amor por el país: “Colombia es un país que amo mucho, en especial Cartagena, porque me siento como si estuviera en mi natal país y atesoro mucho las personas que cada vez que me subo al escenario me reciben con mucho amor y cariño”.

Se está acabando 2020, ¿cuáles son los proyectos para el año que viene?

-Viene ahorita una bomba en enero o febrero, que se trata de una canción de autoría de Andrés Cepeda, el video lo filmaré muy pronto y espero que el público la reciba con mucho amor y cariño, como han recibido cada una de mis canciones.

¿Cuáles son las canciones que siempre te pide el público cartagenero?

-Yo no puedo cambiar mucho el formato, porque ustedes son los que han hecho mis canciones éxitos y si no las canto, ¡me matan!, no puedo pisar Cartagena sin cantar ‘Tuyo’, ‘De mí enamórate’, ‘El amor más bonito’, ‘Fabricando fantasías’, ‘Señora Ley’, ‘Tu hombre perfecto’... No me van creer, pero en mi casa no se escucha mi música porque yo no soy fanático de Tito Nieves, cuando le canto al público es que me emociono, pero en mi casa es prohibido escuchar mi música.

¿Qué imagen llega a tu cabeza cuando te hablan de Cartagena?

-Yo vivo enamorado de Colombia porque fue el primer país que visité como artista, tengo mucho respeto porque Colombia fue un país que me abrazó por primera vez y nunca me de dejó de abrazar. De Cartagena, esta ciudad me trae muchos recuerdos a Puerto Rico, el clima, la gente, el calor, la comida y las mujeres son muy hermosas. Cartagena me ha dejado muy sorprendido, porque es en donde más hay jóvenes salseros. Estuve cantando en la Universidad del Sinú, me sentía muy querido por todas las personas que estaban en ese lugar aunque resalto que había muchos jóvenes bailando y gozando de mi música, me sentía como un abuelo cantándole a sus nietos, además este es un público muy exigente, es decir, que si se enamoran de un artista lo atesoran de por vida.