Tini y Khea, dos estrellas argentinas en ‘Ella dice’

“Estoy muy contenta de este lanzamiento. Compartir esta canción con un artista argentino la hace muy especial. Haber mezclado dos universos musicales fue un desafío muy interesante y el resultado me dejó muy feliz. Espero que la gente lo disfrute igual que lo hicimos nosotros creándola”, dijo Tini.

Desde su álbum debut en 2016, Tini se ha convertido en un fenómeno global, con un total de 24 millones de seguidores en redes sociales y 3 mil millones de streams combinados.

Tini realizó una gira por Europa y Latinoamérica con su “Quiero Volver Tour” a lo largo del 2019 y 2020, que incluyó 9 funciones agotadas en el mítico Estadio Luna Park de Buenos Aires. Entre los más recientes lanzamientos de Tini se encuentran “Recuerdo” (99 millones de streams combinados), “Oye” (301 millones de streams combinados), “Fresa” (379 millones de streams), y “22” (365 millones de streams combinados).

Ha tenido numerosas colaboraciones con artistas de primer nivel, entre ellos Sebastián Yatra, Karol G, Morat, Greeicy, Cali y El Dandee, Mau & Ricky, Alesso, Jonas Blue, Alvaro Soler, Ovy on the Drums, Nacho y The Vamps.

Ademàs, será co-coach en la nueva temporada de La Voz en España junto a Alejandro Sanz.

Por su parte, Khea tiene más de 2.5 mil millones de audio/video streams combinados; su single “Loca” acumuló más de 900 millones de reproducciones en YouTube.

Es uno de los líderes del movimiento de trap latino, de Argentina para el mundo. Sus canciones ayudaron a dar forma al nuevo movimiento musical argentino desde 2017. Ha participado en numerosos festivales incluyendo Lollapalooza Argentina y Chile, Tomorrowland en Bélgica y Wireless Alemania. Tiene colaboraciones junto a Bad Bunny, One Republic, Blackbear, Piso 21 entre muchos otros.