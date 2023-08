“Tienes que ser flaquita, no gordita”: Anahí reveló el detonante de su anorexia

Por estos días la cantante mexicana Anahí Puente Portilla se roba todas las miradas. Tras su regreso a los escenarios con motivo de la gira RBD Tour, la actriz ha revelado detalles de su pasado, su presente y cómo se proyecta a futuro.

Uno de los episodios más dolorosos en su vida se relacionan con la bulimia y la anorexia, trastornos alimenticios que padeció a muy temprana edad y que comprometieron en muchas oportunidades su salud. Lea: Anahí les cumple a sus fanáticos en la gira RBD, pero sigue sin escuchar

En una reciente entrevista con el reconocido periodista Joaquín López Dóriga, la actriz reveló cuál fue el detonante que la llevó a dejar de comer y vomitar.

“Cuando yo estaba muy chiquita, adolescente, como a los 13 o 14 años, esto si no lo he contado, una vez en Televisa un productor, que claro que no voy a decir quién es, iba a ser el productor de A mil por hora, que después fue Pedro Damián. El productor que iba a hacer antes esa novela llega conmigo y me dice ‘oye Anahí, tú quieres ser la protagonista de esta novela pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita”, dijo la actriz. Lea: ¡Qué nostalgia! Así se vivió el primer concierto de la gira RBD