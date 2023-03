The White Stripes se unen para celebrar 20 años de “The Elephant”

La celebración del 20 aniversario continúa con el lanzamiento de una nueva tienda de mercancía y la colección Elephant.

Lanzado el 1 de abril de 2003, “Elephant” rápidamente demostró ser un fenómeno galardonado y aclamado por la crítica, además de obtener popularidad en todo el mundo, alcanzando el puesto # 6 en el Billboard 200 y también encabezando la lista oficial de álbumes del Reino Unido. (Lea aquí: Tostao se lució en prestigioso festival en Texas)

Grabado en gran parte durante dos semanas en abril de 2002 en los estudios Analógicos Toe Rag de Londres, “Elephant” incluye sencillos ahora clásicos como el ganador del premio Grammy “Seven Nation Army”, “I Just Don’t Know What To Do With Myself”, “The Hardest Button To Button” y “There’s No Home For You Here”, todo lo cual llevó a David Fricke de Rolling Stone a aclamar el álbum como “un trabajo de perfección pulverizadora”.

“Elephant” ganó el Premio Grammy 2004 por “Mejor Álbum Alternativo” y fue nominado al “Álbum del Año”.