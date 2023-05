The Weeknd cambió su nombre artístico ¿cómo se llama ahora?

La estrella del pop canadiense The Weeknd ha cambiado su nombre. El artista conocido por sus melodías pop pegadizas, preguntó a sus fans en twitter en abril si debería hacer el cambio. “¿Abel antiguamente conocido como The Weeknd?”, preguntó a sus fans en un tuit que recibió más de 100.000 me gusta.

Este cambio hasta el momento solo se ha evidenciado en sus redes; plataformas en las cuales ha sustituido su antiguo nombre artístico The Weeknd, por su nombre de pila: Abel Tesfaye.

Este cambio se produjo poco después de que el galardonado artista revelara a la revista W Magazine que quería “matar a The Weeknd”. “Estoy pasando por un camino catártico en este momento”, dijo. “Estoy llegando a un lugar y momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de The Weeknd”, aseguró. Le puede interesar: ¿Retiro musical? The Weenknd anuncia su próximo álbum como el último