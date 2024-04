¿Tesis doctoral sobre Rosalía? En España la cantante es materia de estudio

“Un día, caminando por el centro de Madrid, vi una multitud de gente. Era el concierto que Rosalía celebró en plena plaza de Colón a finales de 2018, cuando presentaba ‘El mal querer’. Escuché de lejos ‘Malamente’ y me acerqué. No sonaba a nada que hubiese oído antes. Era una propuesta muy novedosa que remezclaba el flamenco con las músicas urbanas y me quedé embelesado”, rememora.

Recuerda haberle comentado a uno de sus profesores en el Grado de Musicología que aquella artista "iba a ser algo global" y aquel le animó a presentar una propuesta de tesis.

“En ella me pregunto cómo una chica que viene de un ambiente familiar sin músicos, ni tradición flamenca y desde Barcelona, consigue aprender todos esos códigos en un espacio de 8 años a nivel institucional, cuando el flamenco a menudo se ha transmitido oralmente”, señala Gómez Sánchez.

En su investigación, mantuvo contacto con la propia Rosalía, con otras figuras como María José Llergo y, sobre todo, con buena del entorno de la artista en el Taller de Músics de Barcelona donde se formó, incluido su fundador, Luis Cabrera, y descubrió las múltiples vinculaciones del centro con Enrique Morente.